Plaine d’Affouches : Un cueilleur de goyaviers hospitalisé après une chute

Les militaires du PGHM sont intervenus ce samedi suite à la chute dans un ravin d’un cueilleur de goyaviers entre la Montagne et la Plaine d’Affouches. Son état a nécessité une médicalisation complète et une extraction pour son transport en hélicoptère de la SAG vers le centre hospitalier de Bellepierre.

Son état n’est pas critique mais a nécessité son hospitalisation. Petit rappel aux cueilleurs, faites attention à vous et ne vous mettez pas en danger pour quelques fruits…