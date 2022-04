Courrier des lecteurs Plaidoyer pour une refondation démocratique

Par Youssouf Omarjee - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 10:08





Ce n’est pas uniquement en raison du déferlement d’une vague rouge à La Réunion et dans la plupart des îles d’Outre-Mer, reflet fidèle du sens d’un vote toujours exprimé à contre-courant de celui de la Métropole. Nonobstant, bien plus, parce que l’attention de la population a été attirée par plusieurs faits non mis en évidence avant la tenue des élections. Au nombre de ces faits, même si la « sondocratie » avait subodoré, pour ne pas dire induit un résultat mettant « face à face » les 2 finalistes que nous connaissons, à savoir notre Président sortant face à une des représentantes des courants d’extrême droite en France, elle s’est trompée sur tout le reste. De la même façon, ni la « sondocratie », ni la plupart des médias n’ont vu venir le soudain et brutal affaissement d’un électorat de la droite traditionnelle, littéralement aspiré par le vote en faveur des candidats portant une promesse d’ultra droitisation de la vie politique. De la même manière, personne n’a vu la capacité du leader de la « France Insoumise » à se placer en troisième place. Par ailleurs, avec 12 candidats en lice, on a bel et bien assisté à l’urgence du vote utile. « Trop démocratie tuant la démocratie », nous n’osons pas imaginer ce qu’il en serait advenu si d’autres candidats avaient réunis, autour d’eux, les conditions nécessaires pour se présenter. Enfin, même si les ambitions portées par le candidat de « Reconquête » n’ont pas porté atteinte à la percée de la candidature portée par le canal historique de son camp, sa croyance en un résultat plus honorable fut nettement contrariée puisque l’électorat a privilégié l’expérience au noviciat.



Ceci étant dit, nous pouvons mieux analyser les résultats qu’en les percevant comme des blessures citoyennes, comme autant de plaies béantes faites à notre idéal démocratique.



Au nombre de ces blessures citoyennes, figurent donc 4 états de l’opinion publique, la peur d’abord, la haine ensuite, le rejet également pour en finir avec l’indifférence que d’aucuns qualifient traditionnellement comme étant l’abstention. Une abstention de plus en plus forte à chaque scrutin, de plus en plus inquiétante aussi, et, face à laquelle aucune mesure véritablement sérieuse n’est prise afin de l’amoindrir durablement, ne serait-ce que parce qu’elle contrecarre la concrétisation de la devise républicaine !



Nous voyons donc que le camp de la peur a choisi le Président sortant, un Président qui a affronté 3 crises majeures (gilets jaunes, COVID 19 et actuel climat de guerre en Europe), selon son électorat, du mieux que possible, un électorat convaincu que la solution vaccinale était la plus juste et la plus raisonnable. Un Président sortant plébiscité par les nantis, les grands patrons, celles et ceux qui ont un actif à protéger, celles et ceux qui ont peur de perdre quelque chose devant l’incertitude de ce qui nous attend. Un Président qui a su rassurer les milieux plutôt aisés (



Secundo, pour l’essentiel, comme en témoignent les nombreux discours et agissements des tenants de cette posture (



Il va donc, de soi, que lorsque les frontières de l’Europe sont submergées par ces vagues d’immigration successives, lorsqu’elles ne proviennent pas de l’Ukraine, elles sonnent le rappel des troupes autour de l’idée redoutable magique du « grand remplacement » (



Tertio, le camp du rejet qui a porté au pinacle la candidature de la France Insoumise, qui a rassemblé, autour d’elle, tous les esprits déçus par une politique « macroniste » perçue comme dirigée contre le peuple, et, dont les effets se sont traduits par l’expansion d’un climat de méfiance généralisée du prochain dans un contexte intenable d’un peuple à genoux, d’un peuple qui se sent plus que jamais divisé entre les actifs d’un côté et « celles et ceux qui ne sont rien car ils ne font rien » de l’autre côté. La seule candidature de gauche, (



En quatrième lieu, vient donc le camp des indifférents, des gens qui, quoiqu’il arrive, pensent, depuis fort longtemps ou depuis peu, que la politique ne sert à rien tant ils ont affaire à des « kleptomanes » d’une démocratie qui installe, à échéance déterminée et selon un cycle périodique défini, des représentants du peuple, au pouvoir, sans qu’ils ne puissent être en mesure d’exprimer leur constance à la fidélité de la foi des électeurs en eux. Leur incapacité à se remettre en cause ne faisant que conforter les indifférent(e)s dans leur choix de rester le plus loin possible des urnes, lesquelles ne rempliraient pas leurs promesses d’un monde meilleur, plus fraternel et plus juste. Ces indifférents peuvent appartenir à la sphère complotiste, marqueur qu’ils ont, en partage, avec une part substantielle de l’électorat de l’extrême droite. 