Courrier des lecteurs Plaidoyer pour un débat digne et respectueux

Par Jean Paul Ciret - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 07:13

Visiblement, les modestes contributions que j’ai cru pouvoir écrire à propos de l’attitude de notre société réunionnaise face à certains problèmes, liés à la pandémie du COVID 19 et à la vaccination pour s’en protéger, n’ont pas plu à tout le monde. Chose normale à partir du moment où l’on accepte de considérer que personne n’est détenteur à lui tout seul de la vérité.



Toutefois, la où il y a un « hic », c’est que si vous avez exprimé une opinion peut-être discutable, cité des faits inexacts ou carrément menti, il est légitime de s’attendre à une contestation raisonnée et argumentée de votre opinion et à la preuve de vos inexactitudes ou de vos mensonges. Or à quoi avons-nous pu assister ?



Je sais que ce n’est absolument pas nouveau et devenu une pratique systématique et particulièrement détestable. Vous avez droit et cela , toujours dans le plus lâche anonymat à un déferlement d’insultes , de mensonges , de bêtises ( pour rester poli ) , de malhonnêteté intellectuelle , voire de pire méchanceté , qui répondent en rien à ce qui a été exprimé . Et si par simple honnêteté intellectuelle, vous avez cru devoir vous réclamer de tel ou tel courant de pensée t alors là, c’est le défoulement intégral. Tout y passe jusqu’à vous mettre en cause dans votre choix de démarche personnelle. On est donc bien loin de l’idée même du débat, du dialogue qui suppose un minimum d’intelligence, de courtoisie et de respect de l’autre.



Ce qui montre bien que pour certains, plus on se réclame de la liberté et de la démocratie, plus on se plait à les nier dans la pratique, en les foulant allègrement aux pieds. Et ce qui est vrai à La Réunion l’est tout autant dans le reste de la République. Contentons- nous modestement de rester dans ses limites, avant d’aller donner des leçons aux autres ! Il y aurait de quoi désespérer lorsque l’on constate encore ce jour, samedi 21 Août , que des manifestants contre le « passe sanitaire » , à Saint-Pierre ont cru pouvoir réclamer et demander aux parents d’élèves de s’opposer à l’ouverture de centres de vaccination à proximité de certains établissements scolaires !



Et tout cela, parait-il, au nom de la « Liberté » . Il est vrai que nous nous situons dans l’hémisphère Sud et que nous avons la tête à l’envers …Mais quand même ! Jusqu’où ira la mauvaise foi et , pardonnez-moi , la connerie ? Heureusement, il y a eu, parmi les lecteurs de mon point de vue, des personnes honnêtes et courageuses, à qui je ne demande surtout pas d’avoir forcément la même opinion que moi sur la société future que j’aimerais voir advenir un jour.



Mais, en tout cas, merci à ces personnes qui ont eu la lucidité de s’interroger, de réfléchir et aussi – c’est loin d’être négligeable dans une société àù la méchanceté et le mépris de l’autre ont beaucoup trop la cote – le souci d’exprimer à mon adresse une marque de sympathie. Et par les temps qui courent...





