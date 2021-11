Courrier des lecteurs Plaidoyer pour la vie

​Ces jours-ci, grâce à de merveilleux bénévoles, les projecteurs sont braqués sur les souffrances infligées à nos chiens. Une personne (Anne Mangue, peut-être pseudo mais plus sûrement nom véritable) se démène comme elle peut pour dénoncer ces atrocités. Merci à elle et aux "Pattounes des Îles", association que je viens de découvrir et à qui j'ai envoyé une petite participation solidaire. Par Christian Brunet - Publié le Samedi 13 Novembre 2021 à 10:14

La cruauté est vraiment enfouie dans l'être humain. Depuis toujours, cela me perturbe, et c'est un euphémisme quand je dis cela. On fait preuve de résilience, sinon quel choix s'offre à nous? mais la vie est une succession de chocs en tous genres.



La liste des actes ou activités qui font fi de la douleur occasionnée aux animaux est infinie.



La chasse en fait partie. Peut-être, en de très rares occasions, faut-il intervenir pour réguler en cas de prolifération nuisible mais on ne peut accepter la position défendue tout récemment par le patron des chasseurs Schraen, personnage répugnant d'inhumanité, qui dit prendre du plaisir dans l'acte de tuer (sans doute jusqu'à la jouissance?). Et tant pis pour la couvée d'oisillons, par exemple, qui meurt de stress et de faim en attendant père et mère qui ne reviendront pas! Tout comme chez nous, tant pis pour la famille tangue condamnée à agoniser dans son terrier après la capture des parents!



La chasse à courre est un "loisir" encore plus lâche. Quand on pense que certains paient une fortune pour s'offrir une journée de traque et de mise à mort de gibier dans un parc privé clôturé ... A l'image de ces adeptes de safaris, lourdement armés bien sûr, qui posent fièrement avec une girafe tuée à leurs pieds! A l'image encore de ces pêcheurs de gros (eh oui, les animaux marins souffrent également) qui après des heures interminables de lutte (à armes inégales) considèrent qu'ils sont des héros en exhibant leur trophée!



Que dire de la corrida, dont Geneviève Darrieussecq, membre du gouvernement ou ancien membre, se réjouit du spectacle de mise à mort?



Autres aspects dérangeants, les abattoirs et les élevages. Pour ceux qui ne peuvent se passer de viande (perso, je suis végétarien depuis 1981, ce qui ne m'a pas empêché d'être champion de l’île du marathon en 88, ceci dit en passant pour ceux qui pensent que la consommation de viande ou de poisson est nécessaire pour "avoir de la force"), essayons au moins d'abréger et de minimiser au maximum le stress et la souffrance de ces pauvres bêtes. Il faut que la loi soit rigoureuse et impitoyable.



A Madagascar, et sans doute encore dans certaines campagnes françaises, quand on tue le cochon, des heures durant, à vous arracher le coeur vous l'entendez hurler.



Si les humains ne sont pas capables de comprendre la douleur, qu'ils imaginent leur enfant souffrir! Peuvent-ils l'accepter? non évidemment. Et pourquoi faudrait-il trouver normal de tuer un animal, dans d'atroces conditions (en général pas en état de légitime défense mais pour un plaisir infiniment pervers)?



Il y a tellement à faire sur cette planète. Et on n'oublie pas les humains maltraités, surtout dans les pays en développement. Il y a fort à parier que tout soit lié, ceux qui n'ont aucune empathie pour les animaux n'en ont certainement pas plus pour leurs semblables.



A chaque fin d'année, je fais quelques dons (LPO, CIWF, Fondation Assistance aux Animaux, CCFD-Terre Solidaire, MSF) mais il y a sans doute beaucoup d'autres associations qui mériteraient d'être aidées. Cette année, je vais ajouter la Fondation Brigitte Bardot car ce ne sont pas quelques propos sous le coup de la colère (qui parmi nous est exemplaire dans son langage face à certains comportements qui provoquent l'effroi?) qui vont ternir le respect que son engagement universel pour la cause animale suscite.