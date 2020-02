Plages de Saint-Pierre : Gendarmerie et Terre-Sainte interdites de baignade

La CIVIS informe ses administrés que les zones de baignade des plages de Saint-Pierre : plage de la gendarmerie et plage de Terre-Sainte sont interdites à la baignade. Les dernières analyses de l'ARS démontrent une mauvaise qualité de l'eau. En conséquence, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre.La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.