Le communiqué :



Alors que le plastique accompagne la vie quotidienne, sa dégradation dans la nature est quasi-impossible au regard de sa durée. Ainsi, les déchets plastiques qui jonchent les plages dans certaines parties du monde se désagrègent sous la forme de microparticules qui sont ingérées par les poissons, qui sont ensuite consommés par les prédateurs, et par les humains.



« Plage ou décharge ? »



est le thème de la conférence débat after-ePOP qui va suivre la diffusion de deux

capsules vidéos sur ce thème, dans le cadre de la participation de l’IRD à la Fête de la Science

2021.



RDV

vendredi 5 novembre à partir de 17h00

à Kélonia à Saint-Leu

pour assister à la conférence-débat organisée dans le cadre

de la Fête de la Science 2021



Le débat sera animé par Hermione Rasafinarivo qui anime le réseau ePOP à La Réunion, avec deux intervenants :



• Margot Thibault, doctorante à l’UMR Entropie, étudie l’impact de la dégradation du

plastique dans l’environnement.

• Laurent Amar, conseiller diplomatique à la Préfecture de La Réunion, Officier de

liaison pour le programme EXPLOi (Expédition plastique Océan indien)



Les capsules vidéo projetées sont réalisées par des jeunes Réunionnais dans le cadre du projet international ePoP.

"ePOP est un projet qui permet d’impliquer les jeunes dans des problématiques environnementales qui nous concernent tous et de rapprocher science et

société dans la recherche de solutions à travers des débats comme celui proposé dans le cadre de la fête de la science. » Pascale Chabanet, Directrice de recherches de l’IRD.





RDV vendredi 5 novembre à partir de 17h00

à Kélonia à Saint-Leu

pour assister à la conférence-débat organisée dans le cadre de la Fête de la Science 2021