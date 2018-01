Plage des Roches noires : La ravine Saint-Gilles coule dans la mer

La ravine Saint-Gilles est en temps normal séparée de la mer par un bouchon de sable, au niveau de la plage des Roches noires. Ses eaux sont stagnantes, ne sentent pas toujours la rose et de nombreuses jacinthes d'eau y prospèrent, au milieu de quelques déchets et autres bouteilles en plastique.



Et à chaque grosse pluie, le même phénomène se reproduit : sous la pression des eaux, le bouchon de sable saute et les eaux se déversent dans la mer, emportant avec elles toutes les ordures et les jacinthes et les déposant ensuite sur la plage...



C'est ce qui s'est passé suite aux grosses pluies d'hier, comme en atteste la vidéo ci-dessous.



A noter la présence des enfants jouant dans l'eau de la rivière, à l'embouchure. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, vu le nombre de germes qui devaient se trouver dans l'eau stagnante de l'étang...