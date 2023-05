Plage des Brisants : les élèves participent à des ateliers de plantation

Dans le cadre du projet de végétalisation de la plage des Brisants , 3 classes des écoles du littoral ont été conviées ce vendredi 5 mai pour participer aux opérations de sensibilisation et de plantation : l’école de la Saline-les-Bains (Classe de CM2 de M. Delorme – 28 enfants), l’école élémentaire Carrosse (Classe de CE1/CE2 de Mme Boyer – 21 enfants) et l’école de l’Hermitage-les-Bains (Classe de CE1 de Mme Deschemaeker – 24 enfants).L’encadrement de cette opération a été réalisée par les équipes de la Direction Biodiversité et Ressources Naturelles, le Centre d’Étude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) et les 20 étudiants du BTS GPN du Lycée Emile Boyer de la GIRODAY.Les objectifs de cette animation sont multiples : planter pour créer des habitats favorables pour accueillir les tortues marines et autres espèces faunistiques dans les années à venir, lutter contre les espèces exotiques envahissantes (prosopis, choca bleu etc.) et créer des îlots de fraîcheur dans le contexte de réchauffement climatique et des corridors écologiques.Ce vendredi 5 mai, ce sont 85 arbustes endémiques qui ont été plantés : Takamaka, Raisin Bord de Mer, Mahot Tantan, Latanier rouge.