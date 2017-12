Plage de l'Hermitage : Les premiers réveillonneurs sont prêts !

Les premiers campeurs déjà en place à l'Hermitage. Comme chaque année, certaines familles prennent de l'avance et installent leur camp sur les plages de l'Ouest quelques jours avant le soir du réveillon. Et elles sont particulièrement bien équipées. Tentes, frigos, sonos, groupes électrogènes, tables, chaises, cuisinières... tout y est. Sans oublier les bâches, bien utiles en cas de pluie.



"On a fêté noël ici", explique la famille Hoarau, qui compte poursuivre son séjour jusqu'au 2 janvier. "Ça permet de se réunir, de discuter, les enfants s'amusent, et nous aussi parents ça nous permet de nous distraire, ça fait du bien", confie Alain. S'il ne s'attend pas à une météo particulièrement clémente, le père de famille n'est pas prêt à renoncer à ce moment festif. "Pluie ou pas pluie, on sera là", prévient-il.



Le coq massalé du 31 !



"On a de tout, on ne manque de rien", fait savoir de son côté Pascaline, dont la famille a également fêté noël à l'Hermitage, en mode camping. "On va faire un bon petit coq massalé avec pois et pommes de terre pour le 31", précise-t-elle, ravie de ce bon moment qui s'annonce en famille. Une soirée qui sera aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire de son fils, Pablo, qui fêtera ses 11 ans.



"Avec les amis qu'on va recevoir, la famille, et les personnes du voisinage, ça va être le top", se réjouit d'avance Patrice, ravi de sa place à quelques mètres de la mer.