A la Une .. Plage de Saint-Pierre : Drapeau rouge hissé après l'observation d’un requin pointe noire

Dimanche matin, un requin juvénile a été aperçu dans le lagon de la plage du centre ville de Saint-Pierre. Il pourrait s’agir d’un requin pointe noire. Par PB - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 10:06 | Lu 543 fois





Selon le témoignage du MNS, il s’agit probablement d’un requin pointe noire. En pleine saison des capucins, des poissons pélagiques ont l’habitude d’entrer dans le lagon pour chasser, a-t-il expliqué au Centre Sécurité Requin. " Il est possible que le requin soit rentré pour les mêmes raisons ".



La baignade est interdite dans le secteur jusqu'à nouvel ordre. L'observation a été faite vers 10h et a été confirmée par un maître nageur sauveteur ainsi que deux autres personnes. Le plan d'eau a été évacué et la flamme rouge requin est hissée depuis hier.