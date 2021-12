Plage de Cambaie : 250 écoliers réhabilitent les plages de ponte potentielle de tortues marines

Autrefois abondantes, les tortues marines ont frôlé la quasi-extinction en moins de trois siècles. En cause, la chasse intensive, les prédateurs ou encore l’urbanisation côtière. Saint-Paul a été la première commune du département à s’engager auprès du Centre d’Etudes et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM), association scientifique en charge de projet de sauvegarde et de lutte pour la préservation et l’amélioration des connaissances sur les espèces de tortues et d’autres espèces marines. Une convention a été signée entre le CEDTM et la collectivité afin de réhabiliter cinq hectares de plages de ponte potentielle de tortues marines sur la côte ouest réunionnaise. Entre le 18 novembre et le 3 décembre 2021, 6 écoles de Saint-Paul (environ 250 élèves) ont réalisé des plantations le long de la plage basaltique de Cambaie pour inciter les tortues à revenir y pondre dans les prochaines années. Il s’agit des écoles : Ecole Primaire Jean Monnet, Ecole Louise Siarane, Ecole Fleurimont II, Ecole de Tan rouge, Ecole Hubert Delisle et l’école Mathilde Frappier de Montbenoît.



Photos : CEDTM