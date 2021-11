A la Une .. Places de permis de conduire : L'Unic appelle à manifester ce jeudi

L'Unic, syndicat des indépendants de la conduite, appelle à manifester devant la préfecture ce jeudi en raison d'un manque annoncé de places d'examen pour le mois le décembre, eu égard aux congés des inspecteurs. A ce titre, l'Unic a adressé la lettre de demande d'explications qui suit au préfet de la Réunion : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 10:56

"Monsieur le Préfet,

Monsieur le Préfet de La Réunion

Nous tenons à attirer l’attention sur ce qui risque de se produire suite au mail reçu de la part de Mr Dufeu (Responsable des services d’Education Routière) qui nous dit insidieusement de baisser notre activité pour les mois à venir (notamment pour le mois de Décembre) , nous subissons actuellement pour le mois d’octobre et de novembre un manque de place d’examen.



Cette décision unilatérale que nous subissons, pose et posera problème sur l’activité de nos entreprises notamment : économique, financière, psychologique.



Le manque d’anticipation et l’impact de cette décision aura aussi des conséquences sur les autres catégories de permis.

Nous vous rappelons que la population du permis de conduire est en constante augmentation.



Le Jeudi 04 novembre, nous manifesterons devant la Préfecture de Saint-Denis pour dire notre mécontentement face à cette situation et nous souhaitons qu’une délégation soit reçue afin de vous exposer nos difficultés et par la même vous proposer des solutions en la présence des services concernés à 11h00.



Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.



Eric MARCELY – Syndicat UNIC"



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur