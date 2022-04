Communiqué Place publique soutient l'appel à manifester dimanche 1er mai

Place Publique Réunion sera au rendez-vous dimanche 1er mai au Jardin de l'Etat à Saint Denis. Par N.P - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 11:31

Le communiqué :



Place publique Réunion soutient l'appel à manifester des syndicats et de la LDH réunionnais dimanche 1er mai, à l'occasion de la fête des travailleurs. C'est dans un contexte d’inflation générale et de hausse des prix de l'alimentation, des énergies qui entrainent une baisse considérable du pouvoir d’achat que notre mouvement se joindra aux organisations syndicales pour réclamer avec gravité et urgence l'augmentation des salaires, des pensions, des allocations et des bourses étudiantes notamment. À quelques semaines des élections législatives, le bloc des justices doit faire front de manière unitaire. Les Réunionnaises et les Réunionnais ont exprimé leur volonté d'un profond changement de politique pour leur droits sociaux. Pour cela, Place Publique Réunion sera au rendez-vous dimanche 1er mai au JARDIN DE L'ÉTAT à Saint Denis. Jean Eudes Dallou Référent de Place Publique Réunion