Faits-divers Placé en garde à vue pour avoir menacé d'égorger des chefs des gilets jaunes





L’homme d’une quarantaine d’années a l’habitude de s’exprimer sur les réseaux sociaux et se veut militant identitaire. Dans cette vidéo, baptisée " fatwa", "Christopher Moltisanti" s’en prend plus particulièrement aux " chefs des gilets jaunes" qui sont allés déposer une motion à la préfecture la semaine dernière. "Le jour où la rentre dans la Préfecture, nous la senti ou la trahi a nous, out assassinat lé irrévocable, l'assassinat de vos familles lé irrévocable" ou encore "24 coups de couteau pour représente les 24 communes que l'a trahi aussi", lance-t-il notamment.



"Christopher Moltisanti" a été placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme" et "incitation à un acte terroriste". Son ordinateur et téléphone portable ont également été saisis. Avant d'être jugé en comparution immédiate jeudi matin, il devra subir une expertise psychiatrique.



Le militant est également suspecté de violences en réunion pour s’être introduit dans l’enceinte de la Région le 19 novembre dernier.



