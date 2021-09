Place aux ateliers de développement durable les samedis du mois de septembre à Saint-Paul

Entre premier essai et belle réussite, les matinées dédiées à ces ateliers sont les rendez-vous à ne pas manquer sur tout le mois de septembre 2021. Une belle opportunité d’offrir au public des ateliers couture, de fabrication de cosmétiques et produits ménagers naturels, de confection de bijoux à partir de la matière première et de sensibilisation au recyclage et au tri sélectif .

À l’occasion des journées dédiées au développement durable- du 18 septembre au 08 octobre 2021- ces ateliers rappellent la thématique mise en lumière cette année « Agir au quotidien » , une ambition partagée par la municipalité de Saint-Paul. Car toute ces actions, y compris nos petits gestes de tous les jours, comptent pour transformer en profondeur notre société.

Les places étant limitées, les participants doivent s’inscrire obligatoirement au 0262 34 49 28 ou 0262 70 43 02. Au vu du protocole sanitaire appliqué, le port de masque et les gestes barrières sont obligatoires. Le pass- sanitaire n’est pas obligatoire.