Place au sport avec l’Ufo Street au Gymnase du Centre !

Dans le but de rassembler les jeunes du quartier du centre-ville de Saint-Paul autour du ballon rond et des activités urbaines, l’Ufolep (L’Union française des œuvres laïques d’éducation physique) organise “l’Ufostreet” ce samedi 28 mars au gymnase du centre-ville de Saint-Paul de 8h à 16h. Au programme de ce rassemblement : tournoi de foot, freestyle, défis, E-games-1 contre 1 et jeux d’adresse.Une navette bus est prévue le jour J pour récupérer les participants pré-inscrits (pour plus d’informations, contactez l’Ufolep au 0262 43 84 95).Voici le lien pour l’inscription: https://www.facebook.com/events/2786973744718643/ L’inscription peut également se faire sur place et par mail : www.ufolep974.org