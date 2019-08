Place au Volley Run Tour du 8 au 11 août 2019 !

Participez ou venez encourager votre équipe favorite sur le sable du Front de mer de Saint-Paul, les 8, 9, 10 et 11 août prochains à l’occasion du Volley Run Tour! Licenciés ou non, vous pourrez vous inscrire sur la page Facebook Inscriptions OIOS afin de participer aux tournois de l’Open International Onix Sport.Ci-dessous les différents tournois de beach volley qui marqueront ces quatre jours de rencontres sportives !– Jeudi 8 août 2019 : 3×3 open– Vendredi 9 août 2019 : 2×2 mixte– Samedi 10 août 2019 : 3×3 hommes et 3×3 femmes– Dimanche 11 août 2019 : 4×4 mixte et finales 3×3.Les inscriptions se déroulent chaque matin de tournoi entre 8h et 9h. Prévoyez 10 euros par joueur et par tournoi. Le nom de l’équipe, ainsi que des membres qui la compose devront être postées sur la page Facebook de l’organisateur Beach Volley Réunion. Petite précision : il n’y a aucune contrainte de mixité sur la composition d’équipe mais une fille, un mineur âgé de moins de 13 ans ou une personne de plus de 50 ans, rapportera d’office 5 points au début de chaque rencontre !Alors à vos marques ! Prêts ? “Smashez” et remportez le gros lot !