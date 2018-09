Place au Beach Soccer dans les hauts de Saint-Paul

Introduite par un match des équipes féminines du secteur de La Saline, la remise des équipements aux différents représentants s’est faite en présence de l’élu délégué aux sports, Thierry Martineau, des représentants de Kar’Ouest, de la ligue réunionnaise de football et de l’OMS. Au total, ce sont 10 « teams » * qui sont en lice afin de prétendre au titre de la meilleure équipe inter-quartiers de La Saline.



« Au delà de la compétition, ce challenge a été initié afin de permettre la création d’un terrain de Beach Soccer à Corbeil d’une part mais aussi favoriser la création d’un tournoi départemental », confie Jean-Marie Daly, président de l’association « La Saline Beach Team » en compagnie de ses précieux soutiens, Tony Talassia et Stéphane Tardi.



Les phases de poules se dérouleront tout le mois d’octobre et les phases finales pendant le mois de novembre. La grande finale sera elle organisée le 8 décembre sur le terrain de Beach du front de mer.



Maillots, shorts et ballons à disposition, il n’y a pas de doute, ces équipes vont nous donner du beau jeu durant ce challenge.



* Les 10 équipes en compétition :



– HERMITAGE

– EUCALYPTUS

– EGLISE

– MUSCADIER

– BARRAGE

– COCHE MAHO

– CORBEIL

– CITERNE TROUSSAILLE

– SALINE CENTRE

– RAVINE DANIEL