Place à la musique dès le mardi 18 juin 2019 !

Ce samedi 22 juin 2019 Saint-Paul va vibrer pour la Fête de la Musique ! De nombreux artistes et des ateliers musicaux conduiront à rendre cette fête populaire et appréciée du public un moment de divertissement et de partage sur l’ensemble du territoire communal.



Instaurée en 1981 par le musicien américain Joël Cohen, la Fête de la Musique vise à développer les pratiques amateurs et favoriser la rencontre des artistes locaux avec le public. Pour cette occasion, la commune de Saint-Paul a préparé pendant près d’une semaine de nombreux événements autour de la musique à la médiathèque Leconte de Lisle le 21 juin de 9h à 17h et à la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains de 16h à 18h. Animations musicales, prestations et karaoké seront au rendez-vous afin que vous puissiez vous divertir seul, entre amis ou en famille.



Les enfants seront également à l’honneur pour cette festivité à travers des auditions publiques du 18 au 25 juin à 18h à Lespas culturel Leconte de Lisle et une prestation des élèves de l’école municipale de musique le 21 juin de 16h à 18h à la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains.



Le jour de la Fête de la Musique, le samedi 22 juin, des plateaux artistiques seront organisés sur la commune, et des scènes ouvertes seront installées aux musiciens et aux artistes amateurs au Case de La Ravine Daniel, au plateau sportif de Villèle et au plateau noir du petit théâtre de Bernica. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 juin ! Les numéros de téléphone pour les inscriptions se trouvent sur l’affiche ci-dessous.



Alors pour cette semaine exceptionnelle, ne perdez pas de vue l’essentiel : profiter !