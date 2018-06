"Place à l’Orthographe" pour les élèves de CM1 et CM2

Organisée conjointement par la Mairie de Saint-Paul et le CEDAACE, la finale du concours « Place à l’Orthographe » a été remportée par Emma YOU SEEN de l’école Rosalie Javouhey pour les CM1 et Emmy LARGUIER de l ‘école de Grand Fond chez les CM2.



Les élèves des écoles des 3 circonscriptions de la ville ont participé au concours, soit 22 écoles, 39 classes de CM1 et CM2 confondues, ce qui représente plus de 850 élèves sur l’année scolaire.



Aussi, ce sont 43 élèves finalistes, soit 20 CM1 et 23 CM2, qui se sont retrouvés en salle du Conseil Municipal pour la dernière dictée le 13 juin.



5 élèves de chaque catégorie (CM1 et CM2) ont été récompensés et tous les finalistes présents sont repartis avec un ouvrage.



Liste des élèves primés :

CM1 :

1 er prix : YOU SEEN Emma – école Rosalie Javouhey

2 ème prix : AVABY-LIXIVEL Césarine – école Notre Dame de la Visitation

3 ème prix : NOESSER Hugo – école primaire de Tan-Rouge

4 ème prix : VERGNAUD Matisse – école Rosalie Javouhey

5 ème prix : Coppola Vincenzo – école Louise Payet

CM2 :

1 er prix : LARGUIER Emmy – école de Grand Fond

2 ème prix : PARENT Jeanne – école Notre Dame de la Visitation

3 ème prix : CHOPPÉ Adèle – école primaire Roquefeuil

4 ème prix : RAMDIALE Norah – école Rosalie Javouhey

5 ème prix : ORY William – école Rosalie Javouhey