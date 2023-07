Pixel War : La Réunion lé la

En avril 2022, la France a obtenu la victoire lors d'une guerre numérique mondiale connue sous le nom de "Pixel War". Vendredi 21 juillet 2023, la plateforme Reddit a lancé un nouvel épisode de ce jeu collaboratif. L'objectif est simple : imposer des graffitis numériques sur une toile blanche composée de 4 millions de pixels et d'un format de 2 000 x 2 000. Pour remplir cet espace de jeu, une stratégie de groupe est cruciale car chaque internaute ne peut colorier qu'un seul pixel toutes les cinq minutes en utilisant l'une des 32 couleurs autorisées.



En 2022, les différentes communautés avaient tenté d'imposer leurs symboles. Certains avaient reproduit de célèbres "memes", comme celui de l'ex-pilote de Formule 1 Nico Rosberg, ou encore des scènes de cinéma, comme le duel final entre Anakin Skywalker et son maître Obi-Wan Kenobi dans Star Wars III : La Revanche des Sith. Mais ce qui était particulièrement remarquable, c'était la grande présence des Français sur cette toile.



Les internautes français se sont démarqués dans cette bataille numérique en occupant un espace important sur la toile, marquant leur territoire avec diverses références culturelles, œuvres d'art et monuments emblématiques. Le projet collaboratif Place, organisé par le réseau social Reddit, a suscité un engouement international et s'est transformé en une véritable "Pixel War" entre internautes français et américains. Lors de cette bataille, la France a affronté une alliance entre les États-Unis et l'Espagne, dans une compétition féroce qui a duré plus de 48 heures.



En 2023, la Pixel War est revenue avec une nouvelle édition, et cette fois-ci, les Réunionnais sont bien décidés à pimenter l'enjeu. Ainsi, ils ont réussi à reproduire 4 drapeaux réunionnais. La seule question à présent est de savoir si les Mahavélis résisteront à l'assaut des internautes du monde entier.