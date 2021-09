A la Une .. Pitt contre le vengeur allemand, l’étonnant roman policier de Patrick Cuvelier

Patrick Cuvelier est un romancier natif du Port. C’est pendant la période de confinement de l’année dernière qu’il écrit son tout premier roman : "Pitt contre le vengeur allemand", sorti fin juin, un thriller dont l'histoire se déroule à La Rochelle avec la Seconde guerre mondiale comme toile de fond. Ce samedi, Patrick Cuvelier dédicacera son roman à la librairie GÉRARD : "Je vis mon rêve d’enfant car j’ai toujours voulu être un artiste", explique t-il. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 16:06

Jeune retraité, Patrick Cuvelier a exercé une longue carrière de fonctionnaire et de cadre dirigeant dans une grande entreprise des télécoms en France. Aujourd'hui, passionné de cinéma, de bonne chère et d’art, il s'est mis à l'écriture de romans policiers.



“J’ai grandi à l’époque du cinéma d’action, de la musique yé-yé et du funk. Je passais des après-midi entiers à dévorer des kilomètres de pellicules au cinéma du Casino du Port. Les films de James Bond, OSS 117 et d’espionnage n’avaient pas de secrets pour moi. Je me prenais pour ces héros qui coursaient les criminels avec comme seul objectif de sauver le monde”, explique-t-il en souriant.



Pitt contre le vengeur allemand



Le personnage principal est Peter Teach, alias Pitt. L'intrigue se déroule dans la belle ville de La Rochelle où il a séjourné en vacances.



"J’ai créé un personnage épris de justice et qui vole au secours des humains lorsqu’ils sont en danger. J’ai voulu qu’il soit attachant et aimant la vie. Il vous dévoilera quelques fois ses doutes, ses failles et ses interrogations", ajoute Patrick Cuvelier.



