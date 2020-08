A la Une ... "Pitons, cirques et remparts" : Ce patrimoine exceptionnel fête ses 10 ans de labellisation

L’inscription du bien "Pitons, cirques et remparts" sur la liste du patrimoine mondial fête ce samedi ses 10 ans. La beauté de ses paysages et son exceptionnelle biodiversité sont encore à préserver. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 1 Août 2020 à 08:24 | Lu 598 fois

De hauts remparts imposants, des pitons verdoyants, anciens édifices volcaniques, mais aussi des enceintes naturelles qui font écho à une richesse extraordinaire dont les plus connues Mafate, Cilaos et Salazie…Le 1er août il y a 10 ans marquait la reconnaissance d’un patrimoine réunionnais reconnu au niveau mondial. Au total, plus de 100 000 hectares, soit 40 % de l’île, inscrits dans un Bien inestimable qu’il revient au Parc National de La Réunion de gérer. L’établissement public a également pour mission de le protéger et de le valoriser. Des missions que doivent aussi s’approprier davantage la population, a rappelé Jean-Philippe Delorme directeur du Parc national.



Pèsent sur ces paysages "d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles" et sur cette biodiversité avec "un degré d’endémisme élevé " - deux critères qui ont permis la labelisation de l’UNESCO- des menaces. Les espèces exotiques envahissantes constituent un ennemi à ne pas sous-estimer. Begonia, choka vert, ajonc d’Europe ou encore raisin marron prennent le pas sur les espèces indigènes et endémiques.



La forêt de nuage, forêt humide de montagne en milieu tropical, constitue non seulement une exception au sein de l’archipel des Mascareignes mais aussi au niveau mondial. Dans les fourrés que l’on retrouve entre 1 000 et 3 000m d’altitude se cachent des trésors. Branles verts et blancs, petit et grand des hauts, ti bois de rempart, fleurs jaunes, ambavilles offrent un milieu naturel aux oiseaux forestiers et aux insectes. Pour Fabrice Boyer, responsable de l’antenne sud du parc National, " le monde du minuscule côtoie la rareté avec un taux d’endémisme record".



Un monde qu’il s’agit de préserver sans interdire l’accès, confirme le directeur du Parc National. Les sentiers de randonnée y participent à l’image de l’ouverture d’ici juin 2021 du sentier marron Grand Coude. "Il y a effectivement une ouverture pour que les gens puissent le découvrir tout en faisant attention parce que ce sont des milieux qui sont fragiles. Des mesures sont mises en place pour diminuer les impacts sur ces milieux-là".



