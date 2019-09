Piton des roses: Touchées par le cancer, elles se lancent dans l'ascension du Piton des Neiges

Touchées par le cancer du sein, elles vont gravir 2000 mètres de dénivelé positif. Une vingtaine d'adhérentes de l'association Papayes (Pratique d’Activités Physiques Adaptées, de Yoga et de Soins de support) va tenter le défi de l'ascension du Piton des Neiges, culminant à 3071 mètres de eau.



"Cette ascension qui symbolise pour nous le parcours vers le sommet du mieux-être concerne un groupe d’adhérentes volontaires entraînées et d’accompagnants", explique Annick Maillot, la présidente de l’association Papayes. "Nous avons envie de montrer, par cette action, les bienfaits sur notre santé, de la pratique régulière d’une activité physique après un cancer du sein ou d’origine gynécologique".



À l'origine, c'est l’association Run Odyssea, qui prône la pratique d’une activité physique en prévention primaire et tertiaire, qui avait développé en 2018 l’idée de mettre en place une action donnant le coup d’envoi d’Octobre rose dans l’île. Elle s’était rapprochée alors de l’association Papayes... et les Papayes ont eu la bonne idée de s’approprier le projet et de le lancer au cours de l’année 2019.



Planning de préparation



Née en 2012 dans le cœur de deux médecins du CHU Sud, Docteur Valérie Magnin et Docteur Vincent Aliamus, l ’association Papayes a pour objet principal de dispenser des cours d’activités physiques adaptées, les recherches ayant montré les bienfaits de la pratique régulière sur le bien-être des personnes atteintes de cancer (qui réduit notamment de 20% les risques de récidive).



Afin d’être physiquement prêtes à gravir près de 2000 m de dénivelé positif en deux jours, les Papayes ont suivi un planning de préparation avec un programme de randonnées de mars à septembre. Ces tests physiques passés et chacune ayant reçu l’accord de son médecin pour se lancer dans l’aventure, elles partiront groupées ce samedi à 9h à l’assaut du sentier du Bloc direction le Piton de Neiges.



L’ascension du Piton des Neiges aura lieu en deux temps. La première partie se fera le samedi 28 septembre avec une pause pique-nique à mi-chemin. Après un diner réparateur et une petite nuit, le petit groupe de femmes, accompagnées de leurs proches, de médecins, kinés, des partenaires de l’opération et d’un groupe d’assistance de l’association Run Odysséa, se dirigera vers le sommet dès 3h30 du matin le dimanche. Objectif : arriver avant le lever du soleil au point culminant de l’île.



La redescente, après un petit déjeuner au gîte, s’effectuera dans la matinée. À l’arrivée est prévu un pique-nique partage, notamment en compagnie de celles qui n’ont pas pu monter et qui auront été “marrainées” par leurs amies randonneuses. Une belle aventure vers le mieux-être !