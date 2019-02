Piton de la fournaise: éruption terminée hier soir à 22h, j'ai vu du monde et la lave au loin, superbe ciel

Bonjour la Réunion!

2019 Fev 19 09h40 Mascareigne.1: je me suis bien rendu sur la Route Nationale 2 hier soir au point de vue sur les les coulées. Je suis arrivé à 22h25 et l'éruption a été déclarée "OVER" vers 22heures.2: quand je suis arrivé j'ai d'abord vu une petite marée humaine. Une bonne ambiance, un ciel lumineux avec quelques nuages élevés bien mis en évidence par un superbe éclairage lunaire.Cheers,Patrick Hoareau.