Piton de la Fournaise: retour en vigilance volcanique





Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a décidé le retour en phase de VIGILANCE VOLCANIQUE du dispositif spécifique ORSEC du Volcan du piton de La Fournaise, à compter de 8h00 ce samedi 14 avril 2018.

Pas de Bellecombe – Formica Léo – Chapelle Rosemont – Sentier Rivals – Cratère Caubet

Pas de Bellecombe – Formica Léo – Chapelle Rosemont – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le Nord du cratère) Le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose reste interdit à la circulation pédestre à partir du Piton Partage en raison d’un danger réel et imminent d’effondrement.



Les sentiers Kapor jusqu’à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur château fort restent interdits d’accès. Toutefois, l’accès à la partie haute de l’Enclos reste strictement limité aux deux sentiers balisés suivants:Le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose reste interdit à la circulation pédestre à partir du Piton Partage en raison d’un danger réel et imminent d’effondrement.Les sentiers Kapor jusqu’à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur château fort restent interdits d’accès.



Le préfet rappelle que le massif du volcan est un milieu naturel, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents. Les recommandations relatives à la sécurité en montagne s'appliquent tout particulièrement : consultez la météo, ne sortez pas des sentiers balisés, apportez une attention particulière à votre équipement individuel. L'amplitude thermique est importante entre le jour et la nuit. Depuis l'arrêt du trémor volcanique le mercredi 4 avril 2018 à 04h, l'observatoire volcanique du piton de la Fournaise (OVPF) a constaté une baisse importante du nombre de séismes, une absence de déformation de l'édifice et une teneur en gaz H2S et SO2 au niveau de la zone sommitale en dessous des seuils de détection. Toutefois des éboulements au niveau du Nez Coupé de Sainte-Rose sont toujours enregistrés.Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a décidé le retour en phase de VIGILANCE VOLCANIQUE du dispositif spécifique ORSEC du Volcan du piton de La Fournaise, à compter de 8h00 ce samedi 14 avril 2018.Le poser d'aéronefs demeure réglementé par l'article L363-1 du code de l'environnement ainsi que par l'arrêté du 06/05/1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.Le préfet rappelle que le massif du volcan est un milieu naturel, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents. Les recommandations relatives à la sécurité en montagne s'appliquent tout particulièrement : consultez la météo, ne sortez pas des sentiers balisés, apportez une attention particulière à votre équipement individuel. L'amplitude thermique est importante entre le jour et la nuit.





