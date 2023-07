A la Une . Piton de la Fournaise : la première image de l'éruption de juillet 2023

Le Piton de la Fournaise rugit pour la première fois en 2023 après plusieurs faux départs depuis des mois. Découvrez la première image issue du réseau de caméras de l'OVPF. On y voit un panache de fumée dans le secteur des Grandes pentes. Par NP - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 09:30

Suite à la crise sismique débutée à 07h36 heure locale, le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 08h30 environ.



"L’analyse des données et les observations depuis nos caméras montrent que la ou les fissure(s) éruptives se sont ouvertes sur le flanc est du volcan", explique l'Observatoire du Piton de la Fournaise.

Un Facebook live tourné depuis la route des Laves :



Le préfet rappelle les consignes de prudence et les interdictions durant l'éruption