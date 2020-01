A la Une . Piton de la Fournaise: Une éruption reste envisagée dans les prochains jours

Depuis le 31 décembre dernier, une augmentation de la sismicité est enregistrée au volcan, rapporte le bilan dressé par l'Observatoire du Piton de la Fournaise ce mercredi.



La phrase de "vigilance" reste ainsi en vigueur, ce qui signifie qu'une éruption est possible dans les prochains jours ou semaines. Cette alerte est en effet déclenchée lorsqu'il y a une situation d'activité "hors norme" sous le massif de la Fournaise ou éventuellement une activité hors enclos (séismes, gonflements, etc…). Elle indique qu'une éruption est possible à moyen terme et/ou la présence de risques sur le secteur (éboulement, stabilisation d'un effondrement de caldéira, augmentation des émissions gazeuses, etc.)



Entre le 31 décembre et le 8 janvier (15h heure locale), 112 séismes ont été enregistrés sous les cratères sommitaux. En parallèle, "l’inflation de la base et du sommet de l’édifice du Piton de la Fournaise qui était de nouveau observée depuis la dernière semaine de décembre se poursuit", apprend-ton dans le bulletin du 8 janvier.



"À noter que ce processus de recharge du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, et peut également s'arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption", est-il précisé.







