Société Piton de la Fournaise: Une éruption est toujours probable Le volcan est en phase d'alerte 'vigilance' depuis le 5 avril, ce qu'il signifie qu'une éruption est possible.

329 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux

3 séismes profonds (> à 2 km de profondeur)

229 effondrements (dans le Cratère Dolomieu et au niveau des remparts de l’Enclos Fouqué). Depuis le 21 mai, une augmentation progressive du nombre de séismes volcano-tectoniques superficiels (< 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux (Figures 1 et 2) est observée.



Une forte sismicité a été enregistrée les 30 et 31 mai (125 séismes volcano-tectoniques superficiels, < 2km de profondeur) avec notamment deux petites crises sismiques de courte durée le 31 mai entre 02h43 et 03h (heure locale) et entre 04h29 et 04h37 (heure locale).



La reprise de l'inflation, ainsi que la sismicité et les concentrations en CO2 dans le sol montrent que la réalimentation profonde en magma et la pressurisation du réservoir magmatique superficiel a repris début mai et s'est poursuivi tout le long du mois de mai. Au mois de mai 2019, l'OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total:





