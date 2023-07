A la Une .

Piton de la Fournaise : Survolez la première éruption de 2023 !

Le temps froid et sec de ces derniers jours sur le département permet de bénéficier d'un ciel dégagé sur le site du volcan ce dimanche. Pour les plus chanceux touristes ou locaux, le spectacle se vit depuis les airs en embarquant dans un ULM ou un hélicoptère pour profiter du spectacle au plus près. Le Piton de la Fournaise gronde de nouveau et confirme son statut de volcan très actif. Survolez la faille éruptive et les coulées de lave qui dévalent les Grandes pentes à bord de la compagnie ULM Planet'Air.