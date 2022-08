A la Une . Piton de la Fournaise : Sismicité faible, mais plusieurs éboulis en juillet

L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise vient de publier son rapport pour le mois de juillet. Si le volcan est resté calme, les intempéries ont provoqué plusieurs éboulis. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 11:36





Le mois dernier, l’OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise 29 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer) sous les cratères sommitaux et 2 séismes profonds (en dessous du niveau de la mer). Cela représente une moyenne d’un séisme par jour, ce qui est considéré comme une sismicité faible par les scientifiques. L’essentiel a été localisé sous le cratère Dolomieu.



Au niveau local, l’OVPF-IPGP a enregistré 34 séismes locaux dans un rayon de 200 km de l’île, majoritairement sous l’île, avec un essaim sous la Roche Écrite. Ces séismes ont été localisés entre 10 km et 30 km de profondeur dans la lithosphère océanique sur laquelle repose l’édifice volcanique à l’origine de La Réunion. Deux séismes régionaux dans la zone océan Indien ont également été répertoriés le mois denier

À l'inverse, les éboulis ont été particulièrement nombreux puisque 1178 ont été enregistrés. Ils se sont produits dans le Cratère Dolomieu, les remparts de l'Enclos Fouqué, mais surtout dans le secteur du cassé de la Rivière de l'Est. Une reconnaissance aérienne effectuée par la Section aérienne de Gendarmerie et le PGHM le 25 juillet montre la présence d'un important cône d'éboulis au pied du cassé de la Rivière de l'Est.







