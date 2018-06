Piton de la Fournaise : Retour en phase de vigilance et accès restreint à la partie haute de l’enclos

La préfecture indique ce mercredi un retour en phase de vigilance au Piton de la Fournaise.



"Au regard des observations de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) depuis la fin de l’éruption le 1er juin et des risques résultant de la dernière éruption, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de Vigilance du dispositif spécifique Orsec* du Volcan du piton de la Fournaise à compter du 13 juin 2018 à 8H00."



Une réouverture de l’accès à l’enclos Fouqué à compter du jeudi 14 juin à 08h00 est programmée. Les travaux de sécurisation consécutifs au diagnostic réalisé par l’OVPF, le BRGM, l’ONF, le PGHM et l’EMZPCOI ainsi que la praticabilité des sentiers permettent la une réouverture, uniquement sur les sentiers balisés et entretenus par l’ONF :



- sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo -Chapelle Rosemont - Sentier Rivals - Cratère Caubet

- sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - Chapelle Rosemont - sentier d'accès au site d'observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère)



Les sentiers Kapor jusqu'à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur château fort restent interdits d'accès.



Par ailleurs, le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose est également interdit à la circulation pédestre à partir du Piton Partage en raison d’un réel danger d’effondrement depuis l’éruption du 3 avril.



* ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile