Piton de la Fournaise : Réouverture de l'Enclos Fouqué prévue en fin de semaine prochaine

Dans le cadre de la phase de sauvegarde du dispositif spécifique Orsec du Volcan du piton de la Fournaise, le préfet de La Réunion a sollicité



Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’observatoire volcanique du Piton de la Fournaise (OVPF) et l’office national des forêts (ONF) ont été sollicités par le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, pour réaliser une mission de reconnaissance dans l’enclos. Le but : émettre un avis sur sa réouverture au public et d’en définir les modalités.



Le diagnostic réalisé le 7 juin 2018 recommande une mise en sécurité au niveau des sentiers et notamment du garde-corps dans la descente de l’Enclos. En début de semaine prochaine, l'ONF mènera ces travaux de sécurisation.



Une réouverture de l’Enclos Fouqué pourrait être ensuite envisagée en fin de semaine.



Au regard de ces éléments, le préfet rappelle que l’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, restent interdits. Le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose est également interdit à la circulation pédestre à partir du Piton Partage en raison d’un danger réel d’effondrement depuis l’éruption du 3 avril 2018.