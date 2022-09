Piton de la Fournaise : passage en alerte 1

Éruption probable à brève échéance



L’observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OPVF) enregistre depuis 16h54 une crise sismique. Cette crise est accompagnée de déformation rapide.



Elle témoignage d’une fragilisation du milieu et indique que le magma quitte son réservoir magmatique pour se propager à la surface.



Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures.



Dans ces conditions, le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte 1 « éruption probable ou imminente» du dispositif spécifique ORSEC* volcan à compter de ce jour à 17h00.



En conséquence, l'accès du public à l’ensemble de l'enclos du Piton de la Fournaise, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier est interdit jusqu’à nouvel ordre.



Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la Préfecture. La RN2 reste ouverte à la circulation.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.



