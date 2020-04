Piton de la Fournaise : Les premières images de l'éruption

Le Piton de la Fournaise est bel est bien entré en éruption. Un survol a pu être réalisé par la SAG (section aérienne de la gendarmerie) et le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne).



"Il a permis de confirmer l'ouverture de fissures sur le flanc est du volcan, à environ 1,7 km du sommet", indique l'observatoire. (image©SAG/PGHM).



Pour rappel, suite à la crise sismique de ce matin, entre 8h15 et 8h51 heure locale, et après une accalmie de plus de 3h, un trémor volcanique, synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface, est enregistré depuis 12h20 environ heure locale. D’après les enregistrements de l’OVPF, la source de ce trémor est localisée sur le flanc est, à l’intérieur de l’Enclos.



Dans ces conditions, le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos Fouqué » du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce jeudi 2 avril 2020 à 13h.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.