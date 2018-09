Piton de la Fournaise: Le magma de nouveau sous pression

Depuis le début de mois de septembre, une inflation (gonflement) de la base et du sommet de l’édifice du Piton de la Fournaise est de nouveau observée par le réseau de déformation de l’OVPF (Figure 1). Cette reprise de l’inflation est accompagnée d’une faible sismicité. Cette inflation est pour l’instant lente et son évolution sera à suivre ces prochains jours.



Cette reprise de l’inflation de l’édifice est synonyme d’une pressurisation du réservoir magmatique superficiel. Les concentrations en CO2 dans le sol en champ lointain (secteurs Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes), qui se maintiennent sur des valeurs intermédiaires depuis la fin de l’éruption du 13 juillet dernier dernier, sont en accord avec une remontée profonde de magma. Le changement de tendance observé dans les déformations de l’édifice (reprise de l’inflation) depuis début septembre atteste d’un possible transfert vers de plus faibles profondeurs (vers le réservoir superficiel).



A noter que de telles phases de pressurisation avaient précédé de trois semaines environ l’éruption du 27 Avril – 1er juin 2018, et d’une semaine seulement l’éruption du 13 juillet 2018, avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption.





Niveau d’alerte : Vigilance