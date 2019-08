Piton de la Fournaise : La lave progresse très lentement

L’éruption débutée le 11 août 2019 aux alentours de 16h20 (heure locale) se poursuit, indique l'Observatoire dans son bulletin de ce mercredi 14 août. Malgré des fluctuations rapides, l’intensité du trémor éruptif (témoin de l’intensité de l’éruption) est relativement constante sur les dernières 18 heures.



La lave toujours à environ 2km de la route



Depuis le début de l’éruption 44 séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés : 31 le 11 août de 17h à 24h ; 7 le 12 août de 00h à 24h ; 6 le 13 août de 00h à 24h.



Du fait de la faible inclinaison des pentes dans le secteur atteint par le front de coulée le 13/08/2019, sa progression est très lente, et le front est toujours situé entre 600-650 m d’altitude (à proximité du Piton Tremblet), à environ 2 km de la route.



Les débits de surface estimés, à partir des données satellites via les plateformes HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne) et MIROVA (université de Turin), étaient de l’ordre de 2 m3/s sur les dernières 24h. Cette valeur de débit correspond à un débit minimum, en effet les mauvaises conditions météorologiques sur le volcan depuis le début de l’éruption atténuent les signaux satellites.