Piton de la Fournaise : La 5e éruption de l'année imminente ?

Se dirige-t-on vers la 5e éruption de l'année ? Tous les signaux étaient en tout cas au vert ce lundi soir.



Après une crise sismique enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, depuis 20h00 heure locale, une éruption probable ou imminente est avancée.



La crise sismique a été "accompagnée de déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures", indiquait l'OVPF.



Mais changement rapide de scénario un peu plus d'une demi heure après le début de la crise sismique : "Suite à la crise sismique débutée le 21/10/2019 à 20h00 heure locale, le nombre de séismes a fortement diminué depuis 20h34 heure locale. Les déformations de surface se sont arrêtées vers 20h30 signifiant l’arrêt de cette intrusion de magma en profondeur."



Le volcan nous joue donc encore des tours. Compte tenu de la forte sismicité enregistrée ces derniers jours, aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant quant à la suite des événements, précise toutefois l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.



Trois scénarios sont possible : la reprise de cette propagation de magma vers la surface, une nouvelle propagation de magma depuis le réservoir vers la surface, ou l'arrêt de la propagation.



Pour rappel, les éruptions du 18 février – 10 mars 2019 et du 03-04 avril 2018 avaient été précédées par une intrusion de magma similaire s’étant arrêtée en profondeur, respectivement 2 et 3 jours avant le début de l’éruption.



La préfecture a toutefois démarré son dispositif d'alerte. Peu avant 22 heures, le préfet a décidé de déclencher l'alerte 1 : "éruption probable ou imminente" du plan ORSEC Volcan, à compter de ce lundi 21 octobre 2019 à 21h30.



En conséquence, l'accès à l'enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d'hélicoptère dans la zone du volcan, sont interdits jusqu'à nouvel avis.



La gendarmerie nationale et l'office national des forêts ont été chargés de veiller à l'application de ces mesures de sécurité sur le site.