A la Une . Piton de la Fournaise : L'amplitude du trémor volcanique reste très faible

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise fait le point sur l'éruption débutée le 2 juillet dernier. La faible activité sismique "entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de l’exclure", précise l'OVPF. Par N.P - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 16:13

Le communiqué de l'OVPF :



L’éruption débutée le 02/07/2023, aux alentours de 08h30 heure locale se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique

(indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) reste très faible par rapport au début de l’éruption.



Malgré une amélioration des conditions météorologiques sur le sommet du Piton de la Fournaise aujourd’hui, une seule

évaluation de flux de lave par méthode satellite a pu être réalisée et montre un flux faible de 1,8 m3/s. Compte tenu de la

couverture nuageuse à proximité du site éruptif et en particulier dans les grandes pentes, cette mesure est sous-évaluée.



Les variations d'amplitude des signaux sismiques enregistrées dimanche matin (23/07/2023 entre 9h30 et 11h heure locale)

sur les stations de l’OVPF situées au nord de l’Enclos ont fait suspecter une reprise de l'activité éruptive ou du dégazage

entre 9h30 et 11h heure locale, sur les premières fissures ouvertes le 2 juillet 2023. Le traitement des images satellites

effectuées par la plateforme ISDeform (OSUG-EOST-OSUL-IPGP-OPGC) à partir d’images du 12 juillet et du lundi 24

juillet 2023, confirment l’absence d’ouverture de nouvelle fissure dans la partie nord de l’enclos Fouqué.



L'activité au niveau du cône éruptif situé au sud-est de l'enclos Fouqué est faible avec de rares projections de lave et un

écoulement de lave majoritairement en tunnel, avec des résurgences laissant apparaitre des coulées de lave en surface

jusqu'à une altitude de 1300m environ. Le cône éruptif atteint ce matin une hauteur approximative de 30 mètres. Une reconnaissance sur le terrain encore en cours, montre qu'une activité de dégazage légère est toujours bien présente

sur les fissures ouvertes en début d'éruption à l'est du sommet (Figure 3), mais qu'aucune nouvelle fissure ne s'est ouverte

dans le secteur.



Le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet et est désormais figé. Il se situe à 1,8 km de la route. Une faible inflation du massif se poursuit, indiquant une re-pressurisation du système d’alimentation du volcan avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier.



L’activité sismique enregistrée sous la zone sommitale reste faible. Ainsi sur les dernières 24h, un unique séisme volcanotectonique superficiel a été enregistré. Cette faible activité sismique entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de l’exclure.



Niveau d’alerte : Alerte 2-1 (éruption dans l’Enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou

de l’environnement)

La direction de l’OVPF-IPGP



Retrouvez l’ensemble des informations relatives à l’activité du Piton de la Fournaise sur les différents médias de l’OVPF-IPGP :

- le site internet :

- le compte Twitter :

