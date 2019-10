Piton de la Fournaise: Faible sismicité et arrêt de l'inflation en septembre

Au mois de septembre 2019, l’OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total : 28 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux ; 4 séismes profonds (> à 2 km de profondeur) ; 352 effondrements (dans le Cratère Dolomieu et au niveau des remparts de l’Enclos Fouqué).



La sismicité sous le Piton de la Fournaise au cours du mois de septembre 2019 est restée faible avec une moyenne d’un séisme volcano-tectonique superficiel par jour. Quatre séismes profonds ont également été enregistrés sous le flanc est. L’inflation (gonflement) de l’édifice qui avait repris suite à la fin de l’éruption du 11-15 août 2019 s’est arrêtée début septembre 2019.



En résumé, le mois de septembre 2019 aura été marqué au Piton de la Fournaise par une faible sismicité sous les cratères sommitaux et un arrêt de l’inflation de l’édifice. Ceci témoigne de l’arrêt (ou du moins du ralentissement, car une augmentation des concentrations en CO2 au sommet est toujours observée) des transferts magmatiques des zones profondes vers les zones plus superficielles.