Société Piton de la Fournaise : Éruption probable à brève échéance

Le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface, indiquent les autorités. La phase d’alerte 1 "éruption probable ou éminente" a été déclenchée. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 08:47 | Lu 1000 fois

L’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) enregistre depuis 07h35 une nouvelle crise sismique. Cette crise est accompagnée d’une déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface.



Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures.

Dans ces conditions, le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte 1 « éruption probable ou éminente» du dispositif spécifique ORSEC volcan à compter de ce jour à 08h30.



En conséquence, l'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier reste interdit. Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la Préfecture.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.