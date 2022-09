Piton de La Fournaise : L’inflation du volcan se poursuit

Communiqué de l'OVPF-IPGP : 15h (heure locale)



Suite à la crise sismique du 7 septembre, une sismicité est toujours enregistrée sous la zone sommitale du Piton de La Fournaise. Néanmoins depuis 9h (heure locale) ce jour le taux de sismicité a fortement diminué avec 1 séisme de faible magnitude (< 0.5) par heure.



Parallèlement, l’inflation (gonflement) du volcan, observée depuis la fin de la dernière éruption le 17 janvier 2022 se poursuit. Ceci témoigne de la poursuite de la ré-alimentation du réservoir superficiel (localisé à 1,5-2 km de profondeur) par du magma plus profond. Mais depuis l’arrêt de la crise sismique hier, et l’arrêt de l’intrusion de magma, aucun mouvement de magma depuis ce réservoir vers la surface n’est à noter.



Le processus de recharge depuis les profondeurs vers le réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise de ne nouveau et ne se rompe, donnant ainsi lieu à une nouvelle injection de magma vers la surface, mais peut également s’arrêter sans donner lieu à une éruption à brève échéance.