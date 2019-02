Piton de La Fournaise : 2018, une année encore particulièrement active

La dernière éruption de l’année 2018 s’est étendue du 15 septembre au 1er novembre. Dans le secteur du cratère Rivals une nouvelle fois, l’observatoire fait état de cinq fissures éruptives, localisées sur le flanc sud-sud ouest du volcan. Le spectacle est grandiose, les fontaines de laves atteignent les 30 mètres de haut ! Mais dès le 24 novembre l’activité se focalise en tunnel de lave, laissant peut à voir depuis la surface, alors que le cône se referme. Il sera baptisé « Piton Daniel Honoré » en hommage à l’écrivain réunionnais.





Lorsque le Piton de La Fournaise s’agite de la sorte, les scientifiques de l’observatoire volcanologique ne chôment pas. À l’heure du bilan, ils dénombrent notamment 1500 heures d’astreinte renforcées (en plus des astreintes classiques); 114 bulletins exceptionnels d’activités détaillées (en plus des bulletins quotidiens); et 18 alertes en lien avec l’activité du volcan.