Piton St-Leu: Un chantier de 60 logements SIDR à l'arrêt

C'est un important chantier de 60 logements très sociaux SIDR qui est à l'arrêt depuis de nombreux mois, chemin Saint-Paul, à Piton Saint-Leu. Répondant au doux nom d'Éleanor, ces 60 logements se feront attendre encore longtemps, le gros oeuvre ayant subi un coup d'arrêt voici environ 6 mois.



L'entreprise chargée du gros-oeuvre est en liquidation judiciaire depuis décembre 2017. Athena construction, malgré son nom, n'a pas fait preuve de sagesse dans la gestion de ses comptes, accumulant les impayés de cotisations sociales et fiscales. Et voici la SIDR obligée de renouveler son appel d'offre, le marché étant supérieur à 1 million d'euros. Les offres ont été reçues par la SIDR, et sont en cours d'étude, rassure le bailleur social.



La SIDR, face aux multiples retards d'Athena construction durant le premier semestre 2017, et au constat de sa situation financière calamiteuse, avait plusieurs fois mis en demeure l'entreprise de construction de régulariser sa situation sociale et fiscale. Finalement, la SIDR a résilié le marché en novembre 2017.



Les travaux devraient reprendre au début du mois de mars, et les 60 familles modestes en attente de logement pourront avec quelque retard s'installer dans les appartements d'Éleanor.