Piton Jasmin : Le nouveau cône baptisé après l'éruption du 27 avril au 1er juin

Un nom en hommage à Joseph Jasmin. "Jamais-là". C’est sous ce drôle de surnom que les habitants de la Plaine des Cafres et les amoureux du Volcan, connaissent Joseph Jasmin.



Originaire de la Plaine des Palmistes, cet homme méconnu, qui a vécu à cheval sur les 19ème et 20ème siècle, était brigadier forestier de profession. Il aurait ouvert une grande partie des itinéraires de randonnée du massif de la Fournaise, comme le sentier du Piton de l’Eau, celui du Piton des Neiges au départ de la Plaines des Cafres...



Il doit son surnom au fait qu’il passait le plus clair de son temps sur les sentiers des Hauts. Guide du Volcan à partir des années 1890, jusqu’aux années 1930 au moins, il a notamment accompagné des scientifiques de renommée mondiale sur le Volcan : Alfred Lacroix (l’un des pères de la volcanologie moderne) en 1911 ; le géographe-explorateur Edgar Aubert de la Rüe en 1930 ; et d’autres personnalités locales telles que la famille Cornu, toujours dans les années 1930.



Aujourd’hui, son souvenir est entretenu par les habitants de la Plaines des Cafres, qui l’ont connu durant leur enfance. C’est pour honorer ce guide du Volcan que l’OVPF, la Cité du Volcan et le Parc National de La Réunion ont décidé de nommer le cône né de l’éruption du 27 avril 2018, "Piton Jasmin".



Photo : Le guide Joseph Jasmin au centre, accompagné d’un porteur. Ils sont encadrés par Louise Cornu et son mari Henri (crédit photo : coll. Famille Cornu) De gauche à droite : Louise Cornu, le guide Joseph Jasmin, un porteur et Henri Cornu.