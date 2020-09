Société Pistes cyclables : Une action citoyenne pour une "vélorution"

Ce jeudi, plusieurs militants de différentes organisations ont mené une action. Extinction Rebellion, Attac, Alternatiba et Greenpeace ont créé des pistes cyclables dans les rues de Saint Denis et de Saint Paul. Ils ont également mis en place le marquage de certaines zones dangereuses pour les cyclistes. L’objectif de ces initiatives étant de dénoncer le manque de politiques de transport durables. Par Ilona Payet - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 15:40 | Lu 212 fois

Le paysage réunionnais est propice à être visité de manière écoresponsable, et le vélo semble être un moyen adapté.



Depuis 2014, la Région Réunion s’est dotée d’un plan de développement des voies cyclables. Des mesures jugées "insuffisantes" par les membres des associations.



"Malgré de beaux discours les choses n’avancent que trop peu et les moyens financiers alloués par les pouvoirs publics sont clairement insuffisants", ajoutent-ils. Ils souhaitent ainsi interpeller les "décideurs politiques sur le fait que les voies de circulations à la Réunion présentent trop souvent des zones dangereuses pour les déplacements en vélos". "Pourquoi n’est-il pas possible de se déplacer en vélo en toute sécurité à La Réunion ? Pourquoi n’a-t-on pas encore mis en place de réelles et efficaces infrastructures à destination des cyclistes ?", questionnent-ils.



Malheureusement, faute de moyens ou de politiques adaptées, toutes les villes ne jouent pas le jeu, et ce choix qui semble dérisoire peut être dangereux pour les utilisateurs des routes.





1. L'extension et l'amélioration rapide des pistes cyclables sécurisées, notamment entre les villes et les quartiers les plus éloignés

2. L'aide à l'acquisition ou à la location de vélos pour tous (électriques ou non)

3. L'application des lois existantes permettant la sécurité des cyclistes et des piétons

4. La mise en place de parking vélos sécurisés pour les usagers

5. La modernisation de la flotte de bus permettant de charger les vélos (donnant un meilleur accès aux Hauts et au « dernier kilomètre » souvent non desservi par les transports en commun)

6. La mise en place de transports en commun gratuits pour tous

7. Un service de mutualisation d'un parc automobile (véhicules de loisirs et utilitaires)

8. La mise en place de voies prioritaires aux véhicules transportant deux personnes et plus (dans les zones et les heures les plus embouteillées)



Les militants organisent par ailleurs une "manifestation à vélo", la Vélorution. L'événement se déroulera samedi 12 septembre à 14 heures au Petit stade de l’Est à Saint Denis. L’objectif de cette journée consiste à se réapproprier un axe routier majeur de la ville pour affirmer que le vélo et les modes de transports alternatifs sont possibles à la Réunion.



Cyclistes, usagers à trottinette, roller ou skate la manifestation est ouverte à tous.



