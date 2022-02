Communiqué Pistes cyclables : "Quand l’incompétence de nos élus et le travail bâclé sèment la zizanie entre les riverains"

Emmanuel Doulouma, leader du mouvement d’opposition à Saint-Pierre, conteste la manière dont ont été réalisées les pistes cyclables en centre-ville et à Terre Sainte. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 08:02

Le communiqué :



La piste cyclable de Terre Sainte comme l’ensemble des pistes cyclables du centre-ville de Saint-Pierre ont été réalisées suite à un article que j’ai fait paraitre dans la presse locale en octobre 2020 titré « Saint-Pierre : Les aménagements cyclables oubliés ou ignorés ? » qui dénonce le fait que la mairie de Saint-Pierre ne respectait pas l’article 20 de la loi dite « loi LAURE » du 30 décembre 1996 :



Je rappelle l’article de cette loi :

« A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. »



Résultat : du jour au lendemain, des pistes cyclables ont été peintes partout au centre-ville et à Terre Sainte dans la précipitation !



Mais comme vous l’aurez remarqué, ces peintures cyclables ont été réalisées sans adapter la voie alors que de gros travaux d’aménagements venaient d’être achevés sur tout le centre-ville. La municipalité aurait-elle oublié de les inclure dans ses plans ?



Pour exemple l’avenue des Indes avec ses très larges trottoirs de chaque côté d’une voie qui comprend un côté stationnement, un axe de circulation à sens unique dans laquelle a été placée une piste cyclable à double sens en 2020… soit bien après la livraison de la voie.

A Terre Sainte c’est le même scénario, on se retrouve avec une piste cyclable peinte à la va vite, sans vraiment avoir anticipés et adaptés les aménagements de voirie et surtout sans aucune concertation !



Voilà le résultat de l’incompétence de nos élus et le travail bâclé qui sèment la zizanie entre riverains.



A l’origine un article de loi sorti il y a 26 ans qui devait préparer nos villes à faire entrer l’usage du vélo dans notre vie quotidienne, SAINT-PIERRE, n’a visiblement pas eu le temps de s’adapter !



L’administration Fontaine c’est encore une fois « Faire pour Faire » pour le reste … rien à Faire !



Emmanuel DOULOUMA

Leader du mouvement d’opposition

Saint-Pierre + Verte.