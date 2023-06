Société Piste de la Rivière des Galets : “Dès le 1er juin, les gens dans la benne c’est terminé”

Ce mardi, les transporteurs historiques ainsi que les six nouveaux qui ont été retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêts, ont signé la convention qui les lie à l’Etat et à la commune de la Possession. Pour les autorités, c’était l’occasion de rappeler que désormais, le transport de passagers dans la benne est définitivement proscrit, et ce dès le 1er juin. Par MB - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 10:31

Ils étaient une dizaine de taxiteurs des entreprises de transport de la rivière des Galets à se presser dans la salle du conseil municipal de la Possession. Vanessa Miranville, la maire de la commune, a rappellé la complexité du sujet “avec des contraintes particulières liées au territoire, mais aussi la nécessité de faire appliquer la loi”. Ainsi, le groupement regroupant les six taxiteurs historiques a été reconduit, tandis que six nouveaux indépendants vont tenter l’aventure du transport de touristes et des Mafatais.



En échange de l’assurance de ne plus transporter de passagers dans les bennes, le nombre de places disponibles a été augmenté, passant d’une trentaine actuellement à 90. En effet, de nouveaux véhicules vont faire leur entrée sur la piste. Des mini-bus 4x4 de 7 et 9 places vont être achetés, pour un coût d’environ 90.000 euros.



Toujours 8 euros pour les Mafatais



“Il faut reconnaître qu’un effort collectif a été fait pour que le prix proposé aux Mafatais ne bouge pas. Il reste à 8 euros, tandis qu’il sera de 14 ou 16 euros pour les touristes. Il est normal que ce soient les visiteurs qui financent le service. Il s’agit d’une solidarité à avoir envers les habitants du cirque”, poursuit l’édile de la commune.



De son côté, Sylvie Cendre entend bien faire passer le message que l’engagement de l’Etat dans l’entretien de la piste, qui relève du domaine fluvial public, passe par le respect des règles de sécurité. “Nous avons connu une période où l’on pouvait voir jusqu’à 24 personnes dans la benne. Nous avons accordé une tolérance jusqu’au 1er juin pour quatre passagers, mais maintenant c’est terminé”, explique la sous-préfète. Des contrôles seront effectués, et en cas de non-respect, “les touristes termineront à pied, et un rapport sera envoyé à la préfecture et à la mairie”, ajoute-t-on du côté de la police municipale de la Possession.



L’arrivée de ces nouveaux taxiteurs ne fait pas peur aux anciens. Pour Patrice Bégue, l’un des porte-paroles du groupement, “les anciens sont implantés et ont leur clientèle. À charge pour eux de faire vivre leur activité. Avec plus de transporteurs, il ne sera sans doute plus possible de faire des convois comme maintenant. Chacun aura son planning, donc il faudra être très prudent pour ceux qui veulent remonter à pied”.