Piscines municipales et espaces publics à St-Benoît : De véritables "paradis des moustiques" pour Sabrina Ramin

Pour éviter la prolifération des moustiques et la flambée de la dengue, la plupart des communes de la Réunion ont vidé leurs piscines municipales. Mais pas à Saint-Benoît ! C'est le cas de la piscine de la Gare qui fait le bonheur des moustiques qui peuvent se proliférer en toute tranquillité dans cette eau verdâtre stagnante. Le danger est réel chez nous, au grand dam de la population, déjà doublement inquiète par le Coronavirus et la Dengue. Dans un communiqué commun de la Préfecture et de l'ARS datant du 25 Mars 2020, intitulé "Épidémie de dengue à La Réunion : Intensification de la circulation de la dengue dans l'île", le site du Butor figure dans la liste des quartiers renfermant les "principaux regroupement de cas". Il s'avère que nous avons une piscine, non entretenue dans ce quartier (cf photo).



De même, nous constatons un manque d'entretien flagrant des espaces verts, des ravines et des espaces publics en général. Je préconise aux adjoints toujours en fonction et aux cadres de la mairie de prendre leurs responsabilités et d'intervenir sans délai pour ne pas rajouter d'autres problèmes à la population de Saint Benoît.



Je sollicite fortement le regard vigilant de Madame la sous-préfète pour éviter aux Bénédictins une autre catastrophe sanitaire dans notre commune. La Préfecture et l'ARS préconisent que "les actions de lutte anti-vectorielle dans les zones où circule la dengue, demeurent essentielles pour éviter une épidémie de dengue de plus grande ampleur".



Malheureusement à Saint-Benoît, aucun quartier de la ville n'échappe à l'état d'insalubrité liée à l'absence d'entretien qui incombe à la municipalité. La ville est totalement à l'abandon depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'alerte sanitaire que nous vivons, ce désintérêt flagrant de l'équipe municipale constitue une réelle mise en danger de la population. La situation de ces piscines devenues des paradis pour les moustiques n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La liste des problèmes rencontrés au quotidien par les Bénédictines et les Bénédictins est longue. Trop longue ! "Aucun quartier de la ville n'échappe à l'état d'insalubrité liée à l'absence d'entretien qui incombe à la municipalité". Les mots sont durs de la part de Sabrina Ramin, conseillère municipale d'opposition à St-Benoît et conseillère départementale du canton 7, qui s'inquiète de la prolifération de moustiques en cette période d'épidémie de dengue, notamment sur le site du Butor, un des sites renfermant les principaux regroupement de cas.







