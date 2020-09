Pire que le COVID, la bêtise humaine

Oui, je dis LE COVID parce que je pense au virus, et pas LA COVID .

J'ai en tête la chanson de Pierre Perret, "les cons finis". La censure n'a pas osé l'interdire. Et elle est si vraie !

On nous a confinés, puis on nous a dé-confinés, et puis, maintenant on va à nouveau vers le re-confinement . Si on n'y est pas encore, on y va ti lamp, ti lamp.



Au début de la crise sanitaire, à la Réunion, haro sur le bidet (humour) : c'est de la faute des cas importés ! A bas ces salauds qui nous ramènent de voyage ce carapate .



Aujourd'hui, les médias nous annoncent que la courbe exponentielle des entrées en hospitalisation, et les décès, sont dûs à des cas AUTOCHTONES labellisés COVID 19.



Pourquoi , cette reprise de la pandémie ? Parce que do moun se croit invincible, et au dessus des lois .

Ces gens là ne respectent pas les règles sanitaires élémentaires, parce que l'on est dans un pays de liberté, et que la liberté n'a pas de prix !

SI !.... la Liberté a ses limites ! Elle s'arrête là ou commence celle des autres. En l'occurrence, la liberté de vouloir RESTER VIVANT



Qu'on approuve ou pas les restrictions imposées dans la lutte contre cette épidémie, il existe un principe sacré : LE PRINCIPE de PRECAUTION.

A ce jour, nous avons encore beaucoup à découvrir sur la bête immonde, alors dans le doute, on doit se protéger, et protéger les autres !



Je ne reviendrai pas sur le "relâchement' inconscient et irresponsable depuis le dé-confinement. Mais , force est de constater que DEPUIS, la reprise est flagrante, et alarmante !

La faute à qui , ou à quoi ? La BÊTISE humaine.



La bêtise humaine, pire que le COVID !